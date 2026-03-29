Мбаппе поделился мнением о шансе стать рекордсменом по голам в истории чемпионатов мира

Дата публикации: 29-03-2026 21:16

Форвард сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе недавно поделился своими мыслями о возможности стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу уже этим летом. В текущий момент 27-летний футболист забил 12 голов на мировых первенствах, тогда как рекорд принадлежит бывшему нападающему сборной Германии Мирославу Клозе, который забил 16 голов.

«Мне нужно всего четыре гола, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионатов мира за всю историю? Это кажется просто невероятным — даже сложно поверить в такую возможность.

Для меня чемпионат мира — это главное соревнование, где сталкиваются величайшие игроки всех времен. Когда мне говорят, что я могу побить рекорд этого турнира, я просто не могу в это поверить. Я стараюсь сосредоточиться на реальных задачах: как помочь своей команде выиграть и вновь выйти в финал», — отметил Мбаппе. Эти слова были приведены Madrid Zone с ссылкой на FOX Deportes, опубликованные на странице в социальной сети X.

Мбаппе давно зарекомендовал себя как один из самых перспективных и талантливых игроков своего поколения. Его скорость, техника и голевой инстинкт делают его одной из главных надежд французской сборной. Ожидается, что в предстоящем чемпионате мира он сможет значительно увеличить свой счет и, возможно, переписать историю футбола.

Фанаты по всему миру с нетерпением ждут выступления Килиана и его команды, следя за каждым его шагом и надеясь на яркие моменты и новые рекорды. Побить результат Клозе — задача непростая, но Мбаппе полон решимости идти к своей цели и оставить неизгладимый след в истории мирового футбола.