Жерар Пике: Месси - номер один в мире, Криштиану на втором месте

Дата публикации: 29-03-2026 21:18

Бывший защитник «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Жерар Пике поделился своим мнением о сравнении двух выдающихся футболистов — Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

По мнению Пике, Месси — лучший игрок в мире. Он подчеркнул, что не встречал никого с таким врожденным талантом, как у аргентинца. Вместе с тем, защитник отметил огромную трудовую этику Роналду, который ежедневно выкладывался на полную, тренируясь с невероятным усердием. «Если говорить о преданности работе, Криштиану — настоящая машина, он стремился стать лучшим во всем», — сказал Жерар.

Тем не менее, по части таланта Пике отдает предпочтение Месси. Он поставил Месси на первое место в мире футбола, а Криштиану — на второе, при этом подчеркнул, что разница между ними минимальна. «Они — два величайших игрока в истории футбола. Мне посчастливилось играть вместе с обоими, и они помогли мне добиться значимых титулов. Эти футболисты очень разные: Роналду способен на всё благодаря своей силе воли и физической подготовке, а Месси — это воплощённый талант», — отметил Пике.

Защитник добавил, что выбор между этими игроками зависит от того, что именно ценит человек в футболе больше: безупречную технику и гениальность Месси или выдающуюся работоспособность и силу духа Криштиану. В любом случае, оба заслуживают громких похвал и признания, подчеркнул Жерар Пике в интервью изданию AS.