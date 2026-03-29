«Арсенал» обсуждает покупку форварда из «Брюгге»

Дата публикации: 29-03-2026 21:19

Лондонский клуб «Арсенал» находится на финальной стадии переговоров по приобретению молодого немецкого форварда «Брюгге» Николо Трезольди, сообщает журналист Кристиан Фальк в социальной сети Х. По данным источника, английский клуб проявляет серьёзный интерес и ведёт активные переговоры с бельгийским клубом по трансферу нападающего.

В текущем сезоне Трезольди провёл за «Брюгге» 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи, демонстрируя стабильную игру и рост своего уровня. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около €13 миллионов, что делает его весьма привлекательным для «Арсенала» с оглядкой на будущие перспективы.

Ранее СМИ уже сообщали об интересе «Арсенала» к полузащитнику «Ноттингем Форест» Эллиоту Андерсону, а также к вингеру «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии. Эти трансферные слухи указывают на стремление лондонского клуба усилить состав перед новым сезоном.

После 31 сыгранного тура в Английской Премьер-Лиге «Арсенал» уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 70 очков. Команда демонстрирует качественную игру и нацелена на борьбу за чемпионство, а укрепление атаки новыми игроками, такими как Трезольди, может стать ключевым фактором в достижении высоких результатов.