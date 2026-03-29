Жоан Лапорта заявил, что судьи чаще поддерживают «Реал», а не «Барселону»

Дата публикации: 29-03-2026 21:22

 

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил мнение, что арбитры футбольных матчей часто принимают решения в пользу мадридского «Реала».

«Я всегда думал, что наша команда должна быть значительно сильнее, поскольку судьи явно не склонны нам помогать. Создается впечатление, что они всегда выступают на стороне «Реала». По отношению к «Барселоне» существует явная предвзятость», — цитирует Лапорту издание El Pais.

По итогам 29 туров испанской Примеры каталонцы набрали 73 очка и занимают лидерскую позицию. В то же время, команда из Мадрида имеет 69 очков и идет на втором месте. В ближайшем туре «Барселона» встретится с мадридским «Атлетико» 4 апреля, а «Реал» сразится с «Мальоркой» в тот же день.

Лапорта уже не впервые выражает сомнения в объективности судейских решений в матчах с участием «Барселоны», подчеркивая необходимость сохранять концентрацию и бороться за результат несмотря на возможное давление со стороны арбитров. Такое заявление усиливает напряженность между главными соперниками Примеры и привлекает дополнительное внимание к предстоящим матчам.

Рекомендуем

