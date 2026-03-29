Football Insider оценил шансы Салаха на переход в «Реал» или «ПСЖ» этим летом

Дата публикации: 29-03-2026 21:24

Нападающий Мохамед Салах, который собирается покинуть «Ливерпуль» по завершении текущего сезона, рассматривает возможность продолжить карьеру в Европе. Об этом сообщает источник Football Insider.

Согласно информации, немного клубов способны предложить Салах зарплату на нужном уровне. В числе этих команд отмечаются мадридский «Реал», «ПСЖ» из Парижа и мюнхенская «Бавария». Кроме того, указанные клубы заинтересованы в возможности приобрести египетского вингера бесплатно, поскольку контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом.

Однако источники подчёркивают, что «Реал», «ПСЖ» и «Бавария» не планируют предпринимать значительных усилий для привлечения 33-летнего футболиста. В настоящий момент большинство признаков указывает на то, что Салах скорее всего перейдёт в саудовскую Про-Лигу, где условия контракта могут быть более выгодными для игрока. Ожидается, что подобный переход будет официально подтверждён в ближайшие месяцы, и египетский форвард продолжит карьеру за пределами Европы после долгих лет успешной игры в Премьер-лиге.