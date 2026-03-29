AS раскрыл детали будущего Карвахаля в «Реале»

Дата публикации: 29-03-2026 21:25

Мадридский "Реал" на данный момент отложил решение относительно будущего капитана и защитника Даниэля Карвахаля на неопределённый срок. Контракт 34-летнего футболиста истекает следующим летом, и пока клуб не спешит с продлением. Подобная ситуация уже возникала с бывшими игроками "сливочных" — Начо Фернандесом, Тони Кроосом и Лукой Модричем, судьбы которых в команде были решены лишь в последние дни сезона. Об этом информирует издание AS.

По данным источников, в "Реале" прекрасно понимают важность Карвахаля для команды, однако это не гарантирует автоматического продления его трудового договора. Клуб внимательно рассматривает все варианты, прежде чем принимать окончательное решение.

В течение нынешнего сезона несколько клубов обращались к защитнику с целью выяснить его планы на будущее, но сам Карвахаль всегда подчёркивал, что его основной приоритет — остаться выступать за "Реал".

Стоит отметить, что игрок является воспитанником академии "сливочных". За взрослую команду мадридцев Карвахаль провёл 446 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 65 результативных передач, демонстрируя высокий уровень игры и преданность клубу.