Дидье Дешам прокомментировал трудности сборной Франции во время пребывания в США

Дата публикации: 29-03-2026 21:26

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился своими впечатлениями о сложностях, с которыми столкнулась команда во время визита в США для проведения товарищеских матчей с Бразилией и Колумбией. Он выразил своё разочарование по поводу логистических проблем и масштабных мер безопасности, с которыми французская команда столкнулась в ходе этого турне по Соединённым Штатам.

«По прибытии мы провели огромное количество времени в аэропорту, где нас проверяли так тщательно, как я давно не наблюдал.

Что касается состояния здоровья, температура у игроков в норме. Однако существуют определённые проблемы, о которых я был осведомлён заранее, и они до сих пор остаются нерешёнными, особенно это касается длительных переездов. Тот факт, что мы побывали в Бостоне, имеет для нас большое значение — это своеобразная репетиция, ведь там нам предстоит играть на Чемпионате мира.

Нам необходимо свести к минимуму все возможные сложности и быстро адаптироваться к таким условиям. Летом ожидается дополнительная жара, поэтому восстановление игроков будет иметь особое значение. Мы постараемся оптимизировать наши ресурсы и сделать всё, чтобы тратить как можно меньше энергии на организационные моменты, не связанные с игрой», — приводит слова Дешама Goal.

Таким образом, тренер подчёркивает, что несмотря на многочисленные препятствия, команда готова к предстоящим испытаниям и сделает всё возможное для успешного выступления на мировом первенстве. Опыт американского турне поможет французы лучше подготовиться к условиям чемпионата и минимизировать влияние внешних факторов на игровой процесс.