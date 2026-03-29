«Барселона» временно покинет «Камп Ноу» на несколько месяцев в сезоне 2027/2028

Дата публикации: 29-03-2026 21:27

«Барселона» будет вынуждена покинуть свой домашний стадион «Камп Ноу» на первые несколько месяцев сезона 2027/2028 годов для завершения установки новой крыши. По данным Mundo Deportivo, команда, скорее всего, проведёт эти матчи на «Олимпийском стадионе Монжуик».

Изначально предполагалось, что монтаж крыши, запланированный на лето 2027 года, займёт около четырёх с половиной месяцев. Однако сейчас инженеры уточняют, что работы могут растянуться до семи месяцев, что сделает невозможным проведение игр на «Камп Ноу» в этот период.

Операционный директор клуба Жоан Сентеллес сообщил, что для освобождения стадиона под ремонт «Барселона» намерена сыграть три финальных тура сезона 2026/2027 и три стартовых матча следующего чемпионата на выезде. При необходимости команда может временно переехать на «Эстади Йохан Круифф» или вновь вернуться на «Олимпийский стадион Монжуик». Однако второй вариант нежелателен из-за высоких финансовых расходов, а первый не отвечает требованиям Ла Лиги по минимальной вместимости, которая составляет 15 тысяч мест.

Таким образом, в ближайшие годы «Барселона» столкнётся с временными неудобствами, связанными с ремонтом и модернизацией своего стадиона, что, однако, позволит обеспечить комфорт и улучшить инфраструктуру арены для дальнейших сезонов.