В «Баварии» раскрыли детали разговора с Гвардиолой перед назначением Компани

Дата публикации: 29-03-2026 21:28

Член наблюдательного совета «Баварии» Ули Хёнес рассказал, что клуб связывался с Хосепом Гвардиолой, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити», перед тем как назначить Венсана Компани главным тренером команды.

«Когда мы позвонили Пепу Гвардиоле перед подписанием Венсана и попросили его мнение о нем, он ответил, что мы можем спокойно назначать Компани на эту должность», — приводит слова Хёнеса журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Kicker на официальной странице в социальной сети X.

Напомним, что бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани впервые был назначен главным тренером «Баварии» летом 2024 года. Под его руководством клуб не только выиграл чемпионат Германии, но и завоевал Суперкубок страны, подтвердив свой статус одной из сильнейших команд страны.

Такое доверие к Компани подтверждает высокую репутацию этого специалиста, который сумел найти взаимопонимание с командой и быстро наладить эффективную работу, что положительно сказалось на результатах клуба. Ранее наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выразил уверенность в потенциале Венсана, что стало важным аргументом для руководства «Баварии» при выборе нового главного тренера.