Почётный президент «Баварии» высказался о вероятности выхода команды в полуфинал ЛЧ, обыграв «Реал» в 1/4 финала

Дата публикации: 29-03-2026 21:29

Почетный президент «Баварии» Ули Хёнес поделился своим мнением о перспективах немецкой команды в противостоянии с мадридским «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Шансы оцениваю примерно как 50 на 50. Главное, что выделяет «Реал», — это их способность показывать максимум в решающие моменты, в матчах, от которых многое зависит. В целом, на мой взгляд, мы давно не видели такой впечатляющей стадии четвертьфиналов — там собрались исключительно сильнейшие коллективы», — цитирует слова Хёнеса издание Kicker.

Финальный поединок текущего сезона Лиги чемпионов пройдет на арене «Пушкаш» в Будапеште. Главный матч турнира назначен на 30 мая 2026 года. Сейчас действующим обладателем титула является «ПСЖ», который в прошлом финале одержал уверенную победу над миланским «Интером» со счетом 5:0.

Стоит отметить, что предстоящий квартет участников четвертьфинала демонстрирует высокий уровень игры, что обещает зрителям захватывающие и напряженные встречи. Ули Хёнес подчеркнул, что несмотря на достоинства «Реала», «Бавария» имеет все шансы заставить соперника бороться максимально серьезно и может добиться положительного результата. Соперничество этих команд всегда вызывает большой интерес, ведь обе имеют богатую историю в Лиге чемпионов и обладают звездным составом.