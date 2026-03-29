«Тоттенхэм» сообщил об увольнении Игора Тудора

Дата публикации: 29-03-2026 21:30

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Игорем Тудором.

В своем заявлении клуб отметил: «Подтверждаем, что по взаимному согласию стороны главный тренер Игорь Тудор покидает клуб. Вместе с ним покидают свои должности и Томислав Рогич, тренер вратарей, а также Риккардо Рагначчи, отвечавший за физическую подготовку команды».

«Мы выражаем благодарность Игорю, Томиславу и Риккардо за их неустанную работу и преданность делу в течение последних шести недель. Также хотим передать свои соболезнования Игорю и его семье в связи с тяжелой утратой и заверить в нашей поддержке в этот сложный период», – говорится в сообщении официального аккаунта «Тоттенхэма» в социальной сети X.

Информация о новом главном тренере будет объявлена в ближайшее время.

Отметим, что это уже третий за менее чем год главный тренер, покидающий клуб – ранее «Тоттенхэм» распрощался с Ангелосом Постекоглу и Томасом Франком.

Игорь Тудор возглавил команду 14 февраля. Под его руководством «Тоттенхэм» потерпел пять поражений в семи матчах. На текущий момент команда занимает 17-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 30 очков, и находится всего на одно очко выше зоны вылета.