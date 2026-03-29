В «Барселоне» озвучили две причины беспокойства по поводу травмы Рафиньи

Дата публикации: 29-03-2026 21:32

В клубе "Барселона" озвучили две ключевые причины недовольства после получения травмы крайнего нападающего Рафиньи во время сборных сборной Бразилии, сообщает издание Marca.

Первой проблемой называют чрезмерно напряжённый график для футболистов и высокую плотность матчей в календаре. В клубе не понимают необходимости перерыва на международные матчи, учитывая, что до завершения клубного сезона осталось всего два месяца. Вторая причина беспокойства — матч между сборными Бразилии и Франции, который прошёл в Бостоне, США, несмотря на то, что большинство игроков обеих команд выступают за европейские клубы, то есть им пришлось преодолевать значительные расстояния.

Тем не менее, руководство "Барселоны" не винит ни самого игрока, ни главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти за произошедшее.

В пятницу, 27 марта, клуб официально сообщил о травме Рафиньи — удалось диагностировать повреждение подколенного сухожилия правого бедра. Ожидается, что 29-летний футболист будет восстанавливаться в течение примерно пяти недель, что может повлиять на планы команды в ближайшем будущем.

Таким образом, ситуация с Рафиньей вызвала серьёзное разочарование в "Барселоне", поскольку учитывая график и место проведения международного матча, руководство выражает недоумение, почему так сложно было организовать игру иначе, чтобы избежать дополнительных рисков для игроков. Подобные вопросы теперь активно обсуждаются в клубе, так как здоровье футболистов остаётся приоритетом на фоне плотного календаря.