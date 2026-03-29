Определились претенденты на должность главного тренера «Тоттенхэма» после ухода Тудора

Дата публикации: 29-03-2026 21:33

Футбольный клуб "Тоттенхэм" вышел на контакт с бывшим главным тренером "Брайтона" и "Марселя" Роберто Де Дзерби, чтобы узнать о его готовности возглавить команду после увольнения Игора Тудора. Итальянский специалист выражает желание подождать до окончания сезона, поскольку хочет получить возможность работать именно в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в своём профиле в социальной сети X.

По информации инсайдера, руководство лондонского клуба также рассматривает ряд других кандидатов на пост главного тренера. В списке значатся Шон Дайч, Ади Хюттер — бывший тренер "Монако", Робби Кин, возглавляющий сейчас "Ференцварош", а также Крис Хьютон, ранее тренировавший "Брентфорд", и легендарный Гарри Реднапп. Кроме того, рассматривается вариант включения в тренерский штаб человека, связанного с нынешним или прошлым составом "Тоттенхэма", чтобы сохранить дух и преемственность команды, даже если он не станет главным наставником.

Игорь Тудор приступил к руководству "Тоттенхэмом" 14 февраля. За время его работы команда потерпела пять поражений в семи матчах, что серьёзно сказалось на положении в турнирной таблице. На текущий момент "Тоттенхэм" имеет 30 очков и располагается на 17-й строчке, лишь на одно очко опережая зону вылета из Премьер-лиги. Такая ситуация требует срочных изменений, чтобы избежать падения в низшие дивизионы.