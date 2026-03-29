Тудор отказался требовать компенсацию с «Тоттенхэма» за прекращение контракта

Дата публикации: 29-03-2026 21:34

Клуб «Тоттенхэм Хотспур» принял решение расстаться с Игорем Тудором, который занимал должность главного тренера команды. Отметим, что специалист не стал требовать у «шпор» компенсацию за досрочное расторжение контракта. Об этом проинформировал известный журналист и инсайдер Бен Джейкобс в социальной сети X, ссылаясь на информацию своего коллеги Алекса Крука.

Игорь Тудор возглавлял «Тоттенхэм» с 14 февраля этого года. За этот период под его руководством команда проиграла пять из семи матчей. На текущий момент «шпоры» занимают 17-е место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги с 30 очками, что лишь на одно очко выше зоны вылета, что вызывает тревогу у болельщиков.

Ранее в тренерской карьере Тудора значатся такие известные клубы, как «Ювентус», «Лацио», «Марсель», «Верона», «Удинезе», «Галатасарай» и другие. Опыт работы с такими командами демонстрирует его профессиональный уровень и разнообразие тренерской практики.