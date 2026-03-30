В «Арсенале» после международной паузы травмы получили 11 игроков

Дата публикации: 30-03-2026 12:31

После недавней международной паузы сразу 11 игроков лондонского Арсенала оказались в списке травмированных. Такую информацию предоставил источник Sport.es.

Согласно отчету, полузащитник сборной Испании Мартин Субименди получил повреждение во время выступлений за национальную команду. Кроме него, с травмами вернулись в клуб Букайо Сака, Деклан Райс и Нони Мадуэке. Травмы также диагностированы у Вильяма Салиба, Габриэла Магальяйнса, Леандро Троссарда, Эберечи Эзе, Мартина Эдегора, Юрриена Тимбера и Пьеро Инкапье.

На данный момент Арсенал уверенно занимает лидирующую позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 70 очков. Команда продолжает бороться не только в чемпионате, но и в Кубке Англии, а также принимает участие в матчах Лиги чемпионов, что добавляет нагрузку на игроков и требует от тренерского штаба грамотного управления составом.

Травмы столь большого количества футболистов являются серьезным испытанием для тренера, который теперь должен искать оптимальные решения, чтобы сохранить высокий уровень игры и добиться положительных результатов в предстоящих матчах. Фанаты клуба и эксперты внимательно следят за ситуацией, надеясь на скорейшее восстановление ключевых игроков и продолжение успешной серии команды в текущем сезоне.