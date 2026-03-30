Аршавин: Месси уже в возрасте - не понимаю, как он смог выиграть МЛС

Дата публикации: 30-03-2026 12:34

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился своим мнением о нынешнем состоянии знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси, выступающего за «Интер Майами».

«К сожалению для всего футбола, Месси уже в возрасте. Я до сих пор не могу понять, как он сумел выиграть МЛС. То, что мы наблюдали в прошлом сезоне... По сути, он действует преимущественно до центра поля. Практически как минус один игрок на поле. И при этом команда всё равно смогла одержать победу», — отметил Аршавин в интервью YouTube-каналу FONBET.

Сейчас 38-летний Месси провёл шесть матчей в текущем сезоне во всех турнирах на уровне клуба, отметившись пятью забитыми голами.

Лионель играет за «Интер Майами» с 2023 года, а его контракт действует до 2028 года. Под его руководством клуб добился значительных успехов, выиграв четыре важных трофея: Кубок МЛС в прошлом сезоне, регулярный чемпионат МЛС в 2024 году, Восточную конференцию МЛС в 2025 году, а также Кубок лиг в 2023 году.

Таким образом, несмотря на возраст и изменения в стиле игры Месси, его вклад в успехи команды остаётся крайне важным, доказывая, что опыт и мастерство могут компенсировать некоторые возрастные ограничения.