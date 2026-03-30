Мбаппе вступился за болельщика, которого пыталась задержать полиция после игры с Колумбией

Дата публикации: 30-03-2026 12:36

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пытался оказать помощь болельщику, которого полиция собиралась задержать после товарищеского матча с Колумбией.

Фанат, выбежавший на поле, хотел обнять Мбаппе, но сотрудники полиции сразу вмешались и попытались его задержать. В этот момент футболист активно вмешался в ситуацию, стараясь защитить поклонника и отдалить сотрудников правоохранительных органов.

В товарищеской игре сборная Франции сумела победить команду Колумбии со счётом 3:1. Мбаппе вышел на поле на 78-й минуте, начав игру на скамейке запасных, однако не сумел отметиться забитыми мячами или результативными передачами.

Ранее команда Франции также одержала победу над сборной Бразилии в другом товарищеском матче с итогом 2:1.

Это событие привлекло внимание не только благодаря итогам игры, но и из-за того, как звезда французской сборной Мбаппе проявил заботу о болельщике, что подчеркнуло его человеческие качества и отношение к фанатам.