Шевалье - единственный футболист сборной Франции без игровой практики в марте

Дата публикации: 30-03-2026 12:37

Вратарь Люка Шевалье оказался единственным игроком сборной Франции, который не получил игрового времени в рамках последней паузы на матчи национальной команды.

Люка остался на скамейке запасных во время товарищеских встреч Франции с Бразилией (2:1) и Колумбией (3:1). Стоит отметить, что в клубе «ПСЖ» он также утратил статус основного голкипера — его место занял российский вратарь Матвей Сафонов.

В текущем сезоне Шевалье принял участие в 26 матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, пропустив при этом 28 голов. В 10 из этих поединков он сумел сохранить свои ворота на замке, сыграв «на ноль». Его контракт с парижанами действует до 2030 года, что свидетельствует о долгосрочных планах клуба на этого вратаря. Лишь в 2025 году Люка дебютировал за сборную Франции, проведя на данный момент один официальный матч.

Несмотря на ограниченное игровое время в национальной команде и смещение в клубе, Шевалье продолжает оставаться в составе «ПСЖ» и сохраняет потенциал для дальнейшего развития своей карьеры, а его опыт выступлений в чемпионате и международных матчах может стать ценным как для клуба, так и для сборной Франции в будущем.