«Тоттенхэм» намерен выплатить Де Дзерби крупный бонус за сохранение места в АПЛ

Дата публикации: 30-03-2026 12:40

Как сообщается, «Тоттенхэм» намерен убедить бывшего тренера «Марселя», «Брайтона» и «Шахтёра» Роберто Де Дзерби занять пост главного наставника команды уже в ближайшее время, пишет журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

Ранее была информация, что итальянский специалист не прочь принять предложение лондонцев, но предпочёл бы начать работу только с нового сезона, при этом важным условием для него является сохранение места клуба в английской Премьер-лиге. По словам Джейкобса, Роберто планирует внимательно изучить рынок тренеров после завершения текущего сезона, прежде чем принять окончательное решение.

Дополнительно стало известно, что «Тоттенхэм» готов предложить Де Дзерби значительный бонус, который будет зависеть от сохранения прописки клуба в АПЛ. Несмотря на проявленный интерес к другим кандидатам, включая Маурисио Почеттино, Роберто остаётся главным претендентом на пост главного тренера команды летом. Впрочем, руководство клуба продолжает надеяться на возможность назначить итальянца уже в ближайшие дни.

Ранее на посту главного тренера «Тоттенхэма» произошли изменения — команду покинул Игор Тудор. Клуб сейчас рассматривает несколько потенциальных кандидатов для замены, так как на данный момент лондонцы занимают 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, что вызывает серьёзные опасения относительно возможности сохранения прописки в элитном дивизионе.

Таким образом, ситуация остаётся напряжённой и все заинтересованные стороны внимательно следят за развитием событий. Назначение Де Дзерби может стать ключевым фактором для будущего команды и поможет клубу стабилизировать результаты в АПЛ, а также подготовиться к новому сезону с новыми амбициями и задачами.