В Швеции рассказали о неожиданном шаге тренера Поттера перед игрой с Украиной

Дата публикации: 30-03-2026 12:41

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер подготовил для своих игроков приятный сюрприз перед плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 против сборной Украины (3:1), сообщает Fotbollskanalen.

Пятидесятилетний тренер связался с родственниками футболистов и попросил их записать видеопоздравления с поддержкой и пожеланиями удачи. Позже Поттер показал этот видеоролик команде накануне важного матча.

Полузащитник сборной Швеции Херман Юханссон поделился впечатлениями: «Это стало для меня полной неожиданностью. Очень приятный сюрприз, который поднял настроение всей команде».

Вингер Таха Али отметил: «Было очень трогательно. Все семьи передали свои добрые слова и пожелания. Мы абсолютно не ожидали такого жеста. Это один из самых тёплых и запоминающихся моментов для меня. Когда полностью сосредоточен на футболе, иногда забываешь, насколько важна поддержка семьи».

После успеха в противостоянии с Украиной шведская команда продолжит борьбу за выход на чемпионат мира — 31 марта предстоит матч с Польшей.