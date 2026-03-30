Травма вратаря «Реала» Тибо Куртуа оказалась более серьёзной, чем предполагалось

Дата публикации: 30-03-2026 12:42

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа продолжает процесс восстановления после травмы, полученной в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Согласно информации испанского журналиста Родры, работающего на ESPN, повреждение бельгийского голкипера оказалось гораздо серьёзнее, чем предполагалось ранее. Из-за этого участие Куртуа в ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится 15 апреля, кажется крайне маловероятным.

В отсутствие Куртуа место в воротах «Реала» займёт украинский вратарь Андрей Лунин. В этом сезоне он уже сыграл в пяти матчах, в которых пропустил 10 голов, демонстрируя свою готовность помочь команде в важнейших встречах.

Реал пока не объявил точных сроков возвращения Куртуа на поле, однако считается, что процесс реабилитации может занять ещё некоторое время. Клуб делает всё возможное, чтобы бельгийский голкипер как можно скорее восстановился и мог вновь защищать ворота мадридской команды.