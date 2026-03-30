Фернандес из «Челси» выразил желание поселиться в Мадриде

Дата публикации: 30-03-2026 12:43

Аргентинский полузащитник клуба «Челси» Энцо Фернандес недавно дал интервью, в котором поделился своими мыслями о жизни в Мадриде.

«Мне хотелось бы жить в Мадриде. Этот город действительно прекрасен, и он очень напоминает мне мой родной Буэнос-Айрес», — цитирует слова футболиста известный инсайдер Фабрицио Романо.

Когда Энцо спросили о возможных вариантах с мадридскими клубами, он лишь улыбнулся и воздержался от комментариев, что вызвало ещё большую заинтересованность среди поклонников и журналистов.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что игрок мечтает о переходе в «Реал Мадрид», и этот слух активно обсуждается в футбольных кругах.

С прошлого лета руководство «Челси» ведёт переговоры с полузащитником о продлении контракта. Клуб рассматривает Энцо как ключевого игрока для своей долгосрочной стратегии, однако стороны пока не пришли к окончательному соглашению.

Действующий контракт Фернандеса рассчитан до лета 2032 года, что подчёркивает важность футболиста для «Челси». По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца составляет примерно €90 миллионов.

Такое положение дел даёт основание предполагать, что возможный переход в мадридский клуб станет одной из самых обсуждаемых тем предстоящего трансферного периода. Болельщики внимательно следят за развитием ситуации и надеются узнать скоро официальные новости.