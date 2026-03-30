Фабрицио Романо рассказал о старте переговоров между «МЮ» и Сандро Тонали

Дата публикации: 30-03-2026 12:44

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» проявляет заинтересованность в полузащитнике «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали.

Как информирует известный инсайдер Фабрицио Романо, представители манкунианцев уже подтвердили свой интерес к футболисту и провели первые переговоры с его агентами.

Однако, на текущий момент никаких конкретных договорённостей достигнуто не было, переговоры находятся на начальной стадии и ещё не продвинулись вперёд. В клубе «Ньюкасл Юнайтед» ожидают, что в летнее трансферное окно вокруг Тонали может возникнуть значительный ажиотаж и активность на рынке.

В текущем сезоне футболист сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал семь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сандро Тонали оценивается в 80 миллионов евро.

Стоит отметить, что Тонали считается одним из самых перспективных полузащитников европейского футбола, и его возможный переход в «Манчестер Юнайтед» вызовет большой интерес среди поклонников и экспертов. Активность с обеих сторон может усилиться ближе к летнему трансферному периоду, когда клубы чаще всего осуществляют значимые сделки.