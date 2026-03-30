УЕФА наложил штраф на «Лилль» из-за баннера с изображением Жанны д’Арк во время игры Лиги Европы

Дата публикации: 30-03-2026 12:45

УЕФА наложил штраф на футбольный клуб Лилль за инцидент, случившийся в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против команды Астон Вилла, который завершился со счетом 0:1. Об этом сообщает Birmingham Mail.

Согласно информации издания, перед стартовым свистком в секторе болельщиков был развернут крупный баннер с изображением Французского флага и портретом Жанны д'Арк в доспехах с поднятым мечом. В нижней части полотна была надпись на английском языке: "Французы никогда не умирают". Дополнительно на баннере присутствовали лозунги "Гордые. Сильные. Свирепые" и "Жанна поднимает меч, и Лилль продолжает сражаться".

Как стало известно, клуб был оштрафован за размещение данной надписи, которую УЕФА посчитал неподходящей для проведения спортивных соревнований. Кроме того, Лилль получил санкции за бросание посторонних предметов болельщиками, применение фаеров в фанатской зоне и задержку начала встречи. Общая сумма штрафа достигла 82,75 тысяч евро.

Ранее европейский футбольный союз также взыскал штраф с сербского клуба Црвена Звезда за праздничный перформанс во время матча Лиги Европы с Лиллем, когда болельщики вывесили баннер с изображением святого Симеона.

Таким образом, меры наказания УЕФА направлены на поддержание дисциплины и порядка на трибунах во время важных международных матчей, а также на предотвращение любых действий, которые могут вызвать напряженность или нарушить спортивный дух мероприятия.