Бывший футболист «Тоттенхэма» Джермейн Дефо назначен главным тренером «Уокинга»

Дата публикации: 30-03-2026 12:46

Бывший форвард сборной Англии Джермейн Дефо назначен главным тренером футбольного клуба «Уокинг». Об этом официально объявлено на сайте клуба, выступающего в Национальной лиге Англии, которая является пятым уровнем в системе футбольных дивизионов страны.

«Уокинг — это команда с богатой историей и значительным потенциалом развития. Я очень рад возможности присоединиться к этому проекту и с нетерпением ожидаю начала сотрудничества», — приводит пресс-служба клуба слова Дефо.

За время своей игровой карьеры Джермейн Дефо играл за такие известные клубы, как «Вест Хэм Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Портсмут», «Сандерленд», а также шотландский «Рейнджерс» и другие команды. Назначение в «Уокинг» стало для него первой полноценной работой в роли главного тренера, что открывает новую страницу в его карьере на тренерском поприще.

Дефо рассчитывает применить свои глубокие знания и опыт, накопленный за годы выступлений на высшем уровне, чтобы развивать молодых игроков и помогать клубу добиваться высоких результатов в Национальной лиге. Его свежий взгляд и лидерские качества обещают принести новые идеи и тактические решения, которые могут поднять команду на новый уровень. Фанаты «Уокинга» с надеждой смотрят на предстоящий сезон, ожидая положительных изменений и увлекательной борьбы за места в таблице.