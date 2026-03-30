Голкипер сборной Франции прокомментировал статус Шевалье в национальной команде

Дата публикации: 30-03-2026 12:48

Вратарь футбольного клуба «Ланс» и сборной Франции Брис Самба поделился своим мнением о положении вратаря «ПСЖ» Люка Шевалье в национальной команде после недавнего товарищеского матча Франции против Колумбии, который закончился со счётом 3:1 в пользу французов.

«Позиция вратаря в футболе очень непростая. Существуют периоды, когда дела идут удачно и вратарь чувствует себя уверенно, а бывают времена, когда всё складывается менее благоприятно. Мы всегда поддерживаем Люка и верим в него. Нам хорошо известны его сильные стороны и профессионализм. Сейчас я занимаю позицию второго вратаря в сборной и всегда готов выйти на замену Мика Меньяна, чтобы помочь команде выступать на высоком уровне», — цитирует слова Самбы издание RMC Sport.

Отметим, что Шевалье уже второй матч подряд не выходит в стартовом составе национальной команды. Ранее он находился в запасе в товарищеской встрече с Бразилией (2:1). В последний раз футболист появился в основном составе сборной в 6-м туре отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года в матче против Азербайджана, завершившемся победой Франции 3:1. В клубном футболе Шевалье не выходил на поле с конца января, что также может влиять на его игровую форму.

Таким образом, ситуация с позицией Люка Шевалье в национальной команде остаётся непростой, но он по-прежнему находится в поле зрения тренерского штаба и имеет поддержку своих коллег.