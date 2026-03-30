Иран уведомил ФИФА о разрушениях футбольной инфраструктуры вследствие атак США и Израиля

Дата публикации: 30-03-2026 12:49

Федерация футбола Ирана официально уведомила Международную федерацию футбола (ФИФА) о серьёзных разрушениях спортивной инфраструктуры страны, особенно футбольных объектов, вызванных военным конфликтом.

«С глубоким сожалением и огорчением информируем, что в результате незаконного военного нападения на территорию Исламской Республики Иран были нанесены значительные повреждения спортивным сооружениям Ирана, в первую очередь футбольным», — сообщает иранское информационное агентство ISNA, цитируя письмо, направленное в ФИФА.

Ранее представители Ирана высказывали намерение отказаться от участия своей национальной сборной в чемпионате мира 2026 года, учитывая текущую напряжённую геополитическую ситуацию. Кроме того, бывший президент США Дональд Трамп высказывался о неуместности присутствия иранской команды на данном турнире, что дополнительно осложняет перспективы участия страны в международных соревнованиях.

В связи с этими событиями спортивное сообщество выражает обеспокоенность по поводу будущего футбола в Иране и возможных последствий для игроков и болельщиков. Повреждение ключевой инфраструктуры существенно затрудняет подготовку команды к крупным международным соревнованиям. В то же время, ситуация подчеркнула важность роли спорта как части культурной и социальной жизни страны, а также необходимость стабильности и мира для развития спортивных программ.