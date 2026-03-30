Де Дзерби открыт для предложения от «Тоттенхэма»

Дата публикации: 30-03-2026 12:50

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби выразил готовность рассмотреть предложение от лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм», сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио в социальной сети X. По последним данным, специалист ожидает от «шпор» конкретного предложения, которое подразумевает долгосрочный контракт. В ближайшее время Де Дзерби намерен принять окончательное решение относительно своего будущего в карьере.

Ранее руководство «Тоттенхэма» объявило об увольнении главного тренера Игора Тудора. Хорватский специалист, а также его помощники Томислав Рогич и Риккардо Рагначчи покинули клуб по взаимному согласию сторон. Тудор возглавлял команду с середины февраля нынешнего года.

Стоит отметить, что в феврале этого года Де Дзерби покинул французский клуб «Марсель», расторгнув контракт по обоюдному согласию. Это позволяет тренеру быть свободным для новых вызовов и проектов. В свете последних событий, подписать соглашение с «Тоттенхэмом» для Роберто стало перспективным вариантом, учитывая амбиции и потенциал клуба.

Эксперты отмечают, что приход Де Дзерби может значительно укрепить тренерский состав «Тоттенхэма» и вывести команду на новый уровень игры. Итальянский наставник славится тактической гибкостью и умением работать с молодой командой, что актуально для долгосрочных планов английского клуба. Время покажет, удастся ли сторонам прийти к взаимовыгодному соглашению, которое устроит все заинтересованные стороны.