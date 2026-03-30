78-летний Рой Ходжсон стал главным тренером «Бристоль Сити»

Дата публикации: 30-03-2026 12:52

Клуб «Бристоль Сити» на своём официальном сайте объявил о назначении 78-летнего Роя Ходжсона главным тренером команды.

Ходжсон будет руководить командой до завершения текущего сезона. В ближайшее лето руководство клуба намерено активно заниматься подбором нового наставника на постоянной основе.

Рой Ходжсон имеет огромный тренерский опыт, он работает в профессии с 1971 года. В его долгой и успешной карьере значатся такие команды, как сборная Англии, «Ливерпуль», «Фулхэм» и другие известные клубы. Перед назначением в «Бристоль Сити» он тренировал «Кристал Пэлас».

Ранее команду возглавлял Герхард Штрубер. В данный момент «зарянки» с 51 очком занимают 16-е место в таблице Чемпионшипа и продолжают бороться за улучшение позиций в турнирной гонке.