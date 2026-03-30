Вспоминаем венский Хакоах - клуб, который 100 лет назад изобрел коммерческие турне

Дата публикации: 30-03-2026 12:00

Глобальный бренд 1xBet рассказывает о вкладе венского Хакоаха в продвижение спортивного маркетинга, который развивал собственный бренд задолго до того, как это стало мейнстримом.

Как Хакоах объединил в футболе спорт и индустрию развлечений

В 1920-х годах прошлого века мало кто задумывался о важности коммерции в спорте. Первопроходцем стал венский Хакоах - клуб, который превратил свои турне в настоящее шоу. Ажиотаж и переполненные трибуны стадионов были неотъемлемой частью выездных матчей венской команды.

Хакоах был еврейским клубом и осознание руководством своей идентичности помогало ему превращать турне в прибыльный бизнес. Приезд команды в любой город Европы и США гарантировал колоссальную поддержку местной еврейской общины. О чем говорить, если за эту команду болел даже утонченный интеллектуал Франц Кафка!

Хакоах продавал не только 90 минут футбола, но и репутацию чемпиона - команда выиграла первенство Австрии в сезоне 1924/1925. Поэтому венский клуб путешествовал по миру в статусе успешного и спортивно привлекательного проекта.

Разгром Вест Хэма и признание всей Англии

Венский Хакоах всегда ставил перед собой самые амбициозные цели. Что может быть престижнее, чем обыграть родоначальников футбола в их же игре? Для воплощения в жизнь этой дерзкой идеи команда отправилась в 1923 году в турне по Англии, в ходе которого разгромила лондонский Вест Хэм со счетом 5:0, став первым клубом континента, которому удалось обыграть английскую команду на ее поле. В то время «Молотобойцы» были финалистами Кубка Англии и играли в элитном дивизионе. Год спустя Хакоах обыграл в Праге Славию - непобедимую в родных стенах команду, которая не проигрывала дома более 10 лет!

Победа над Вест Хэмом возымела идеальный эффект: Хакоах укрепил имидж сильного клуба и получил отличную рекламу. В 1920-х годах прошлого века английский футбол считался эталоном и такая победа в один миг превратила венских гастролеров в международную сенсацию. После столь громкой победы болельщики воспринимали каждый матч Хакоаха как грандиозное событие.

Воплощение американской мечты

Настоящую силу модели коммерческих турне, изобретенную Хакоахом, футбольный мир увидел в 1926 году, когда венский клуб отправился в США. По данным американских хроник, первые 3 матча с участием главной еврейской команды собрали 25 000, 30 000 и 36 000 зрителей. Фантастические цифры для страны, где футбол называют соккером и он не входит в тройку самых популярных видов спорта.

Кульминация турне состоялась 1 мая на стадионе Polo Grounds в Нью-Йорке, когда матч Хакоаха с Нью-Йорк Старс собрал на трибунах 46 000 болельщиков, что стало абсолютным рекордом по посещаемости футбольного матча в США. Он был побит лишь более чем полвека спустя - в эпоху Пеле и New York Cosmos.

Некоторые источники сообщают, что венский клуб в ходе американского вояжа провел 10 поединков, а общая аудитория матчей превысила отметку в 200 000 зрителей.

Как это нередко бывает, пик успеха стал началом конца Хакоаха. Клуб открыл привлекательный рынок и прокачал узнаваемость, но произошел раскол внутри коллектива. После успешного турне по США многие футболисты не захотели возвращаться в Австрию. Поэтому бренд Хакоаха от этой поездки, выиграл, но команда проиграла.

В 1927 году, через год после того, как «Хакоах» отправилась в великое турне по США, в свои собственные путешествия по миру отправились команды из Австрии, Чехословакии, Уругвая, подмандатной Палестины, Канады и Ирландии. Футболисты перестали играть только в своих странах и навсегда стали великими пилигримами.

