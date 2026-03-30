В УЕФА планируют зафиксировать стоимость билетов на игры Евро-2028

Дата публикации: 30-03-2026 23:38

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что не собирается увеличивать стоимость билетов на чемпионат Европы 2028 года. Такую информацию предоставил источник The Athletic. Согласно полученным данным, цены на билеты в самых доступных категориях сохранится на уровне чемпионата Европы 2024 года. В частности, билеты категорий Fans First и третьей категории будут стоить £26 и £52 (€30 и €60), что соответствует расценкам турнира, проходившего в Германии.

Евро-2028 станет крупнейшим футбольным событием, которое пройдёт с 9 июня по 9 июля 2028 года сразу в нескольких странах – Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии. В данный момент титул чемпиона Европы принадлежит сборной Испании, которая в финале Евро-2024 одержала победу над Англией с результатом 2:1 на Олимпийском стадионе в Берлине.

Стоит отметить, что сохранение прежних цен на билеты позволит сделать турнир более доступным для широкого круга болельщиков, что является одной из ключевых целей УЕФА. Организаторы намерены уделить особое внимание поддержке фанатской аудитории и стимулированию интереса к турниру в нескольких странах-хозяйках. Кроме того, это решение отражает стремление сохранить стабильность и предсказуемость для болельщиков, которые планируют посетить матчи лично.

Таким образом, поклонники футбола могут рассчитывать на приемлемые цены при покупке билетов на Евро-2028, что позволит большему числу людей стать свидетелями захватывающих матчей чемпионата Европы. Это, безусловно, повысит общую привлекательность турнира и оставит приятные впечатления от посещения соревнований.