Де Дзерби назначен главным тренером «Тоттенхэма»

Дата публикации: 30-03-2026 23:40

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби станет новым главным тренером футбольного клуба «Тоттенхэм». Об этом сообщил известный инсайдер Николо Скира через социальную сеть X. По информации источника, контракт с 41-летним тренером будет заключён на пять лет. В настоящее время руководство «Тоттенхэма» совместно с Де Дзерби ведут активную работу по комплектованию тренерского штаба, чтобы обеспечить команду необходимой поддержкой.

Стоит отметить, что Де Дзерби уже имеет опыт работы в английской Премьер-лиге — он ранее тренировал «Брайтон». Его последним клубом был французский «Марсель», который он покинул в феврале 2026 года. За свою тренерскую карьеру он также возглавлял такие команды, как «Шахтёр» из Донецка, итальянские «Сассуоло», «Беневенто» и «Палермо». Эти клубы помогли ему накопить богатый опыт работы и проявить свои тактические навыки.

29 марта «Тоттенхэм» объявил об увольнении главного тренера Игора Тудора, который был назначен всего 14 февраля 2026 года. Тудор стал уже третьим наставником, возглавлявшим команду в сезоне-2025/2026. Ранее клуб прекратил сотрудничество с датчанином Томасом Франком и австралийцем Ангелосом Постекоглу, что отражает нестабильность в тренерском штабе «шпор» в текущем сезоне.