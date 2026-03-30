Де Дзерби назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Итальянский специалист Роберто Де Дзерби станет новым главным тренером футбольного клуба «Тоттенхэм». Об этом сообщил известный инсайдер Николо Скира через социальную сеть X. По информации источника, контракт с 41-летним тренером будет заключён на пять лет. В настоящее время руководство «Тоттенхэма» совместно с Де Дзерби ведут активную работу по комплектованию тренерского штаба, чтобы обеспечить команду необходимой поддержкой.
Стоит отметить, что Де Дзерби уже имеет опыт работы в английской Премьер-лиге — он ранее тренировал «Брайтон». Его последним клубом был французский «Марсель», который он покинул в феврале 2026 года. За свою тренерскую карьеру он также возглавлял такие команды, как «Шахтёр» из Донецка, итальянские «Сассуоло», «Беневенто» и «Палермо». Эти клубы помогли ему накопить богатый опыт работы и проявить свои тактические навыки.
29 марта «Тоттенхэм» объявил об увольнении главного тренера Игора Тудора, который был назначен всего 14 февраля 2026 года. Тудор стал уже третьим наставником, возглавлявшим команду в сезоне-2025/2026. Ранее клуб прекратил сотрудничество с датчанином Томасом Франком и австралийцем Ангелосом Постекоглу, что отражает нестабильность в тренерском штабе «шпор» в текущем сезоне.