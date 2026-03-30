Холанд купил эксклюзивный Maybach Virgil Abloh за 460 тысяч евро.

Дата публикации: 30-03-2026 23:43

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал обладателем уникального автомобиля Maybach Virgil Abloh. Как сообщает издание The Sun, сумма покупки достигла £400 тыс. (€460 тыс.). Особенность этого авто в том, что произведено всего 150 экземпляров, а дизайн его разработан покойным художественным директором модного дома Louis Vuitton.

Для Холанда такие покупки уже стали привычными. Ранее он совместно с отцом пожертвовал библиотеке в одном из норвежских городов редкую историческую книгу стоимостью свыше $130 тыс. По данным, Холанд зарабатывает около €31,5 млн в год, выступая за «Манчестер Сити», что ставит его в число самых высокооплачиваемых футболистов Европы.

Этот эксклюзивный Maybach Virgil Abloh — не просто транспортное средство, а настоящее произведение искусства, отражающее уникальное сочетание технологий и дизайнерского мастерства. Сам Холанд отмечает, что ценит вещи, созданные с особой тщательностью и вдохновением, что делает этот автомобиль особенным элементом его коллекции. Помимо увлечения автомобилями, футболист активно занимается благотворительностью и поддерживает культурные проекты в своей родной Норвегии, что подчеркивает его разносторонний характер.