«Бавария» заявила о летнем уходе защитника Рафаэла Геррейру

Дата публикации: 30-03-2026 23:44

«Бавария» официально объявила, что защитник Рафаэл Геррейру не собирается продлевать свой действующий контракт и покинет клуб по завершении сезона летом 2026 года. Спортивный директор мюнхенской команды Макс Эберль прокомментировал это решение, подчеркнув важность игрока для коллектива.

«Мы хотим выразить искреннюю благодарность Рафаэлю за все, что он сделал для клуба. Он всегда был надежным игроком на поле и одним из тех, кто создаёт позитивную атмосферу в раздевалке. Наши переговоры с ним проходили в духе взаимного уважения и доверия. Сейчас вместе с ним мы полностью сосредоточены на достижении наших целей в оставшейся части сезона – у нас впереди ещё много общего,» - приводит слова Эберля официальный сайт «Баварии».

За время выступлений за «Баварию» Геррейру принял участие в 89 матчах, забив 12 голов и сделав 8 результативных передач, существенно помогая команде достигать успехов.