«Арсенал» обсуждает покупку форварда из «Реала»

Дата публикации: 30-03-2026 23:47

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» проявляет серьёзный интерес к нападающему мадридского «Реала» Браиму Диасу, сообщает издание TEAMtalk. В преддверии следующего летнего трансферного окна «канониры» находятся в лидирующей позиции в борьбе за подписание контракта с марокканским форвардом национальной сборной. Руководство «Арсенала» рассматривает вариант усиления атакующей линии именно за счёт Диаса, который показывает многообещающие результаты.

По информации источников, «Реал» уже получил несколько предложений от команд английской Премьер-лиги и в случае поступления подходящего финансового предложения готов разрешить переход игрока. Представители испанского клуба открыто заявляют о своей готовности рассмотреть выгодные по стоимости предложения, которые устроят обе стороны. Таким образом, переход Браима Диаса становится всё более реальной перспективой в летнее трансферное окно.

Кроме «Арсенала», за ситуацией с марокканским футболистом внимательно следят и другие сильные англоязычные клубы, среди которых «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед». Все эти команды заинтересованы в укреплении своего состава и точечно мониторят потенциальных новичков в преддверии сезона.