«Атлетико» проявляет интерес к покупке двух форвардов «Арсенала»

Дата публикации: 30-03-2026 23:48

Мадридский клуб «Атлетико» проявляет серьёзный интерес к двум футболистам лондонского «Арсенала» – Габриэлу Жезусу и Габриэлу Мартинелли, сообщает издание TEAMtalk.

По имеющейся информации, «пушкари» не станут создавать препятствий для возможного перехода бразильских нападающих в испанский клуб. Контракты обоих игроков заключены до 2027 года, что указывает на серьёзный настрой клубов и игроков в контексте будущих трансферных переговоров.

В текущем сезоне Габриэл Жезус провёл 21 матч в различных турнирах, забив пять голов и сделав одну результативную передачу. В то же время, Габриэл Мартинелли выходил на поле в 42 встречах, достигнув 11 голов и 5 ассистов. Согласно данным с портала Transfermarkt, рыночная стоимость Жезуса оценивается примерно в €20 млн, а Мартинелли — около €45 млн.

