Саудовский клуб готов предложить Скотту Мактоминею внушительную зарплату

Дата публикации: 30-03-2026 23:51

Один из клубов Саудовской Про-Лиги сделал щедрое предложение по зарплате полузащитнику Наполи Скотту Мактоминею. Об этом сообщил журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

Согласно инсайдерской информации, футболист итальянского клуба отказался от поступившего предложения. Шотландец планирует продлить контракт с Наполи и остаться в клубе как минимум до 2030 года, демонстрируя лояльность и готовность продолжать работу в Италии.

В текущем сезоне Мактоминей провёл 36 матчей во всех турнирах за свою команду, забив при этом 11 голов и сделав три голевых передачи. Текущий контракт с клубом действует до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 45 миллионов евро.

Этот интерес со стороны саудовского клуба подчёркивает растущую привлекательность игроков из европейских чемпионатов для футбольных команд Ближнего Востока, которые стремятся усилить свои составы за счёт опытных и талантливых исполнителей. Несмотря на финансовое предложение, Мактоминей сохраняет приоритет оставаться в европейском футболе, продолжая развиваться на высоком уровне в составе Наполи.