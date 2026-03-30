Боксёры Усик и Джошуа провели встречу с легендарным украинским футболистом Шевченко

Дата публикации: 30-03-2026 23:52

Непобеждённый 39-летний украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, Александр Усик вместе с бывшим соперником и нынешним другом, британцем Энтони Джошуа, встретился с президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ), Андреем Шевченко.

Александр опубликовал в своём телеграм-канале совместное фото с Джошуа и Шевченко, подписав его словами: «Мы с Энтони были очень рады встретиться и пообщаться с легендой украинского футбола Андреем Шевченко. И кто знает - может быть, однажды нам удастся сыграть вместе на настоящем футбольном поле».

Отметим, что последний бой Усика прошёл 20 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В поединке с британским боксером Даниэлем Дюбуа на кону стоял титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Александр одержал уверенную победу, нокаутировав соперника в пятом раунде, сохранив свою непобеждённую серию.

Эта встреча не только подчёркивает дружеские отношения между Усиком и Джошуа, но и демонстрирует их уважение к выдающемуся украинскому футболисту и тренеру Андрею Шевченко, который внёс огромный вклад в развитие футбола в Украине.

Таким образом, звёзды спорта разных видов объединяются не только ради спорта, но и в знак поддержки и солидарности, что в нынешнее время имеет особое значение для украинских спортсменов и фанатов.