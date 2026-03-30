«Бавария» заинтересовалась полузащитником «Манчестер Сити»

Дата публикации: 30-03-2026 23:53

Руководство клуба «Бавария» проявляет серьёзный интерес к атакующему полузащитнику «Манчестер Сити» Филипу Фодену. Представители мюнхенской команды уже вышли на связь с окружением самого игрока. В то же время «Ман Сити» активно предпринимает шаги для того, чтобы сохранить Фодена в своём составе и не допустить его перехода. Об этом сообщается в издании TEAMtalk.

В настоящий момент руководство английского клуба ведёт активные переговоры по вопросу подписания нового контракта с Фоденом. «Манчестер Сити» полностью осведомлён об интересе со стороны «Баварии» и намерен приложить максимум усилий, чтобы убедить футболиста остаться на «Этихаде».

Сторона Фодена не возражает против продолжения карьеры в Манчестере, однако игрок настаивает на повышении финансовых и условий контракта по сравнению с текущим соглашением. Источники из клуба сообщают, что руководство «горожан» с высокой долей вероятности пойдёт навстречу футболисту для его удержания в команде.

Филип Фоден является воспитанником академии «Манчестер Сити»: юный игрок перешёл в молодёжную структуру английского клуба в 2017 году. В этом сезоне Фоден провёл 41 матч за первую команду, забил 10 голов и сделал пять результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость футболиста на данный момент оценивается в 80 миллионов евро согласно данным Transfermarkt.