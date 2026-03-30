Марк Кукурелья допускает возможность возвращения в «Барселону» в перспективе

Дата публикации: 30-03-2026 23:54

Защитник «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья поделился планами на будущее и признался, что не исключает возможность возвращения в «Барселону» в дальнейшем.

«Вернуться в «Барселону»? Испания – это всегда Испания. Мы всегда думаем о возвращении домой, но сейчас я сосредоточен на работе в Англии. Если появится возможность вернуться, будет сложно отказаться. Мне нужно будет всё тщательно обдумать. Если это произойдёт, значит, так тому и быть», — сказал Кукурелья в интервью The Touchline, опубликованном в соцсети Х (ранее Twitter).

Марк — воспитанник академии «Барселоны», однако в основном составе клуба сыграл всего один матч. Его дебют состоялся в октябре 2017 года в кубковом поединке против «Мурсии». В августе 2018-го он отправился в аренду в клуб Ла Лиги «Эйбар», где дебютировал в высшем дивизионе испанского чемпионата 25 сентября в матче против «Эспаньола».

В августе 2022 года Кукурелья перешёл в «Челси» из «Брайтона». Его контракт с лондонским клубом рассчитан до июня 2028 года, что свидетельствует о серьёзных планах клуба на защитника, несмотря на открытость игрока к возвращению в Испанию в будущем.