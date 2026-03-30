Почеттино дал оценку вероятности сохранения «Тоттенхэмом» места в Премьер-лиге

Дата публикации: 30-03-2026 23:55

Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выразил уверенность в том, что клуб сумеет сохранить место в английской Премьер-лиге несмотря на сложный период.

"Я абсолютно уверен, что "Тоттенхэм" останется в Премьер-лиге – с новым тренером или без. У команды есть потрясающие футболисты, а также замечательные болельщики, которые создают мощную поддержку и заряд для побед. Конечно, ситуация непростая, но для меня этот клуб очень важен, и я искренне верю, что они сохранят место в элите английского футбола", – заявил Почеттино в интервью изданию The Guardian.

Напомним, что "Тоттенхэм" недавно расстался с главным тренером Игорем Тудором, который руководил командой всего 43 дня после ухода Томаса Франка. В текущий момент клуб располагается на 17-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии с 30 очками, всего на одно очко выше зоны вылета.

Маурисио Почеттино возглавлял "Тоттенхэм" с 2014 по 2019 годы и считается одним из ключевых фигур в истории клуба. Сейчас аргентинский специалист трудится главным тренером сборной США, назначенным на этот пост в сентябре 2024 года. Контракт 52-летнего тренера рассчитан до завершения чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Сейчас для "Тоттенхэма" главным вызовом является сохранение стабильности и достижение результатов, которые помогут избежать вылета. Команда испытывает давление, но поддержка фанатов и качественный подбор игроков дают надежду на успешное продолжение сезона. Почеттино, обладая глубоким пониманием клуба и ангийского футбола, уверен, что кризис преодолеят и смогут закрепиться в Премьер-лиге.