Фабрицио Романо раскрыл детали будущего Бернарду Силвы в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 31-03-2026 12:41

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва планирует сменить клуб по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщил известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Согласно информации от источника, с января поступают явные признаки о возможном уходе португальца. В течение последних нескольких месяцев 31-летнему футболисту проявляют интерес клубы из Европы, Саудовской Аравии и Соединённых Штатов. Отмечается, что решение практически принято, но пока не объявлено официально. В то же время Силва намерен полностью сфокусироваться на оставшихся матчах за «Манчестер Сити», а после завершения сезона определится с выбором нового клуба.

Текущее соглашение спортсмена с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. За время своей карьеры в клубе он забил 76 голов в 449 матчах во всех турнирах. За эти годы он шесть раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок английской лиги, трижды — Суперкубок Англии и дважды — Кубок страны. В активе полузащитника также есть победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Бернарду Силва зарекомендовал себя как один из ключевых игроков «Манчестер Сити», отличаясь техничной игрой и высокой результативностью. Его вклад в успехи команды трудно переоценить. Несмотря на заинтересованность других клубов, футболист пока сохраняет лояльность к своему нынешнему коллективу и намерен завершать сезон на высоком уровне. В ближайшие месяцы будет ясно, куда направится его дальнейшая карьера — в Европу, на Ближний Восток или в США.