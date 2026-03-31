Жоау Феликс раскрыл настоящую причину своего перехода из «Челси» в «Аль-Наср» прошлым летом

Дата публикации: 31-03-2026 12:43

Португальский нападающий «Аль-Насра» Жоау Феликс рассказал о причинах своего неожиданного трансфера летом 2025 года из «Челси» в саудовский клуб.

Феликс отметил: «Я был доволен временем в «Челси», это один из лучших клубов, но для меня было важно принять правильное решение. Также огромное значение имело место в сборной на чемпионате мира. Турнир проводится раз в четыре года, и хотя я не выходил на поле на прошлых соревнованиях, я получил удовольствие от игры за «Челси» и поэтому выбрал именно такой путь», – приводит его слова журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Официально в конце июля «Аль-Наср» подтвердил приобретение 25-летнего португальского футболиста за 30 миллионов евро с возможностью выплаты бонусов в размере 20 миллионов евро. Помимо выступлений за «Челси», Жоау Феликс известен своими играми за такие клубы, как «Бенфика», «Атлетико», «Барселона» и «Милан». В нынешнем сезоне, выступая за саудовский клуб, он провел 37 матчей, забил 21 гол и сделал 15 результативных передач.

Данный трансфер стал одним из наиболее заметных событий летнего трансферного окна, поскольку перешёл в клуб, активно инвестирующий в усиление состава. Это решение позволило Феликсу не только получить стабильную игровую практику, но и значительно укрепить позиции в национальной сборной, что особенно важно перед приближающимся чемпионатом мира. Саудовский клуб продолжает привлекать в команду талантливых игроков с европейских чемпионатов, что отражает амбиции «Аль-Насра» стать сильнейшим клубом Азии и конкурировать на мировом уровне.