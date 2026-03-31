Головин рассказал причины, по которым остался в «Монако»

Дата публикации: 31-03-2026 12:45

Российский полузащитник клуба Лиги 1 «Монако» Александр Головин поделился своими мыслями о развитии своей карьеры в команде и объяснил, почему не покидал клуб.

«Честно говоря, я никогда не рассматривал «Монако» как временную ступень — трамплин для дальнейших переходов. Мне действительно комфортно здесь, я уже много лет выступаю за команду и доволен своим положением. Конечно, первые три-четыре сезона у нас шли не идеально, но за последние годы мы стабильно играем в Лиге чемпионов и достигли хороших результатов. На мой взгляд, в последние три года «Монако» заслуженно можно считать крупным клубом», — отметил Головин в интервью телеканалу «Россия 24».

Александр перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года за сумму около 30 миллионов евро. С того времени он провёл за монегасков 262 встречи, забил 38 голов и сделал 46 результативных передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2029 года, что свидетельствует о долгосрочных планах клуба и самого футболиста.

Головин подчеркнул, что для него важна стабильность и комфорт в команде, а не только финансовые или рейтинговые показатели. Он уверен, что именно здесь он может показывать свой лучший футбол и развиваться как профессионал. За годы в «Монако» он стал ключевым игроком и одним из лидеров коллектива, что подтверждается его значимым вкладом в результаты клуба и присутствием на европейской арене.