В ФИФА прокомментировали участие Ирана в чемпионате мира 2026 года

Дата публикации: 31-03-2026 12:46

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал возможное участие сборной Ирана в предстоящем чемпионате мира, который будет проходить на территории США, Канады и Мексики.

«Мы прекрасно понимаем, насколько сложная ситуация сложилась вокруг иранской команды, и оцениваем все обстоятельства максимально объективно. Несмотря на трудности, мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить их матчи на чемпионате мира в самых комфортных условиях. У нас нет никаких запасных вариантов — ни плана B, ни C, ни D — только единственный план A.

В современном мире с его непростой геополитической обстановкой мы не можем изменить ситуацию, но наша сила — в объединении людей, создании атмосферы единства и праздника», — заявил Инфантино, его слова приводит издание El Financiero.

Глава ФИФА также подчеркнул, что сборная Ирана заслуженно прошла на чемпионат мира исключительно благодаря спортивным заслугам и свои успехи заслуживают уважения международного футбольного сообщества.

Инфантино выразил уверенность, что турнир станет платформой для укрепления дружбы между народами, несмотря на мировые политические вызовы. ФИФА готова оказать всю необходимую поддержку, чтобы иранские футболисты выступили достойно и могли почувствовать поддержку болельщиков наравне с другими командами.

Таким образом, международная организация делает ставку на спорт как средство объединения и стремится обеспечить максимально комфортные условия для всех участников чемпионата мира 2026 года.