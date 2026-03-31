«Селтик» выплатил компенсацию пострадавшему от сексуального насилия, происшедшего 37 лет назад

Дата публикации: 31-03-2026 12:48

Клуб «Селтик» выплатил компенсацию мужчине, ставшему жертвой сексуального насилия, урегулировав спор всего спустя месяц после подачи иска, сообщает ВВС. Размер компенсации составил пятизначную сумму.

Пострадавший, имя которого не разглашается по юридическим причинам, обратился в суд, заявив, что в 1989 году подвергся нападению со стороны Фрэнка Керни, работавшего с детской командой «Селтика». Изначально клуб отрицал свою причастность, однако позже согласился на внесудебное урегулирование и выплату компенсации.

Фрэнк Керни, которому сейчас 90 лет, ранее был признан виновным по девяти эпизодам насилия в отношении юных футболистов в 1980-х годах. В феврале 2019 года его приговорили к четырём годам тюремного заключения.

Пострадавший рассказал, что пережитое оставило у него глубокое чувство стыда, а также отметил, что сразу после инцидента несколько представителей клуба проигнорировали его жалобы на действия Керни.

Согласно материалам дела, насилие со стороны Керни произошло в 1989 году. Кроме того, в прошлом году завершилось другое разбирательство против «Селтика», инициированное 24 жертвами, которое закончилось выплатой компенсаций на общую сумму более одного миллиона фунтов стерлингов.

Ранее представители «Селтика» утверждали, что клуб не имеет связей с детской командой, подчёркивая, что она является «отдельной организацией».