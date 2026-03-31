Канте признался, что хотел бы закончить карьеру во Франции

Дата публикации: 31-03-2026 12:49

Французский полузащитник из «Фенербахче» Н’Голо Канте поделился, что прошлым летом у него была возможность перейти в «Пари Сен-Жермен», однако сделка так и не состоялась. Также игрок не исключил вариант завершения своей футбольной карьеры во Франции, на родине.

«Прошлым летом мы вели активные переговоры с «Парижем» и некоторыми другими клубами. Несмотря на то, что переход не состоялся, мы с уважением относимся к проявленному интересу со стороны парижского клуба», — рассказал Канте в интервью, которое приводит Goal.com.

«Возможно, я когда-нибудь закончу свою карьеру во Франции. Такой вариант не стоит исключать, всё может произойти», — добавил он.

35-летний хавбек подписал контракт с турецким «Фенербахче» зимой после того, как покинул саудовский клуб «Аль-Иттихад» в статусе свободного агента. С тех пор Канте провёл за команду из Стамбула 10 матчей, забив один гол. Интересно, что сборная Франции с Канте в составе ни разу не уступала в основное время на крупных турнирах, таких как чемпионаты мира и Европы.