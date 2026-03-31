13:03 ()
Свернуть список

Канте признался, что хотел бы закончить карьеру во Франции

Дата публикации: 31-03-2026 12:49

 

Французский полузащитник из «Фенербахче» Н’Голо Канте поделился, что прошлым летом у него была возможность перейти в «Пари Сен-Жермен», однако сделка так и не состоялась. Также игрок не исключил вариант завершения своей футбольной карьеры во Франции, на родине.

«Прошлым летом мы вели активные переговоры с «Парижем» и некоторыми другими клубами. Несмотря на то, что переход не состоялся, мы с уважением относимся к проявленному интересу со стороны парижского клуба», — рассказал Канте в интервью, которое приводит Goal.com.

«Возможно, я когда-нибудь закончу свою карьеру во Франции. Такой вариант не стоит исключать, всё может произойти», — добавил он.

35-летний хавбек подписал контракт с турецким «Фенербахче» зимой после того, как покинул саудовский клуб «Аль-Иттихад» в статусе свободного агента. С тех пор Канте провёл за команду из Стамбула 10 матчей, забив один гол. Интересно, что сборная Франции с Канте в составе ни разу не уступала в основное время на крупных турнирах, таких как чемпионаты мира и Европы.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close