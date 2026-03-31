Главный тренер сборной Украины Ребров объяснил причины поражения в матче против Швеции

Дата публикации: 31-03-2026 12:50

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о причинах поражения команды от Швеции со счётом 1:3 в полуфинале плей-офф квалификации на Чемпионат мира 2026 года.

«Если говорить о причинах нашего поражения, то, на мой взгляд, мы столкнулись с очень сильным соперником. Несмотря на то, что у Швеции отсутствовали несколько ключевых игроков, у них есть качественные замены – большинство футболистов выступают в ведущих европейских лигах, что делает их состав действительно мощным и конкурентоспособным. Кроме того, пропуская голы в начале каждого тайма, особенно первого и второго, команда испытывала серьёзные трудности с психологической и игровой точки зрения. Мы старались создавать опасные моменты, однако при таких обстоятельствах было крайне сложно проявить себя наилучшим образом. В итоге, к сожалению, уступили сопернику.

После матча мы тщательно проанализировали игру и обсудили ситуацию с игроками. Перед нами стоит важный следующий матч, к которому команда уже готовится. Что касается морального настроя – у меня нет никаких сомнений в ребятах. По тренировкам видно, что никто не теряет мотивацию, не было ни одного, кто бы захотел отказаться от дальнейшей работы или уехать. Наоборот, все полны желания доказать, что это поражение было лишь досадной ошибкой, и в предстоящей игре постараются показать совсем другой уровень игры», – приводит слова Реброва пресс-служба УАФ.

Стоит отметить, что 31 марта сборная Украины проведёт товарищеский матч с командой Албании, который станет важной проверкой для команды после неудачной игры в плей-офф.