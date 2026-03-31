Луис Суарес из «Спортинга» может вернуться в «Ливерпуль»

Дата публикации: 31-03-2026 12:51

 

Центральный нападающий «Спортинга» Луис Суарес может сменить клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает Correio da Manhã.

Интерес к 28-летнему колумбийскому футболисту проявляют такие клубы, как «Ливерпуль» и «Ньюкасл». В лиссабонском клубе не исключают возможность расставания с нападающим, однако надеются сохранить его в команде как минимум до окончания Чемпионата мира — 2026, где он планирует выступать за сборную Колумбии.

Луис Суарес перешёл в «Спортинг» летом 2025 года из «Альмерии» за сумму в 22,95 миллиона евро. В текущем сезоне форвард демонстрирует впечатляющую результативность: на его счету 33 забитых гола и 6 голевых передач в 42 матчах на клубном уровне, что говорит о его высокой эффективности и значительном вкладе в успехи команды.

Стоит отметить, что Суарес быстро адаптировался к новой команде и стал одним из ключевых игроков «Спортинга». Его умение забивать важные мячи и создавать моменты для партнеров помогает клубу добиваться положительных результатов в чемпионате и кубковых турнирах. Вопрос о его будущем остаётся открытым, но очевидно, что заинтересованные клубы готовы предложить ему выгодные условия, чтобы привлечь этого талантливого нападающего.

