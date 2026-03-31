Сборная Ганы рассталась с Отто Аддо после товарищеского матча против Германии

Дата публикации: 31-03-2026 12:52

Сборная Ганы приняла решение уволить Отто Аддо с поста главного тренера после поражения в товарищеской игре против сборной Германии со счётом 1:2. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Ганы.

«Футбольная ассоциация Ганы (GFA) распрощалась с главным тренером мужской национальной команды — Black Stars — Отто Аддо, и это решение вступает в силу немедленно», — говорится в официальном заявлении на сайте организации.

До сих пор подробности замены тренера либо причины такого решения не разглашаются.

Это увольнение произошло на фоне плохой серии результатов сборной, которая потерпела уже четыре поражения в последних товарищеских матчах. В последнем поединке Гана уступила Германии, а ранее потерпела сокрушительное поражение от Австрии с результатом 1:5. Отто Аддо вновь возглавил команду после того, как в марте 2024 года дортмундская «Боруссия» освободила его от должности специалиста по развитию молодых игроков. Ранее он уже руководил сборной в течение большей части 2022 года, включая выступление на чемпионате мира в Катаре, где Гана одержала памятную победу над Южной Кореей, но всё же выбыла на групповом этапе.

В своей тренерской и игровой карьере уроженец Гамбурга триумфально выиграл чемпионат Германии — Бундеслигу — вместе с дортмундской «Боруссией». Кроме того, он участвовал в чемпионате мира 2006 года в составе национальной сборной Ганы. В настоящее время сборная готовится к своему пятому участию в финальной стадии чемпионата мира, расположившись в группе L вместе с командами Хорватии, Англии и Панамы. Первый матч на турнире команда проведёт 17 июня в Торонто против Панамы.

Таким образом, уход Отто Аддо знаменует новую веху в истории сборной Ганы, которая стремится улучшить свои результаты и добиться успеха на мировом футбольном уровне. Руководство Федерации футбола теперь стоит перед задачей подобрать нового наставника, способного вдохновить игроков и вернуть команде победный дух. Гана — одна из сильнейших африканских сборных с богатой историей, и болельщики надеются, что изменения помогут команде продемонстрировать лучший футбол в предстоящих международных соревнованиях.